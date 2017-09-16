Расстрел Майдана: Луценко рассказал, когда дела Януковича и экс-глав силовиков передадут в суд

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсирует в конце сентября передачу в суд дела в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывших глав МВД и СБУ Виталия Захарченко и Александра Якименко за приказ стрелять в активистов Майдана.

Читайте такжеГорбатюк обвинил Матиоса в препятствовании расследованию преступлений против ЕвромайданаКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Я могу сказать, что 116 человек сегодня находятся в судах по делам Майдана, в том числе убийцы», - заявил он.

«В конце этого месяца мы подадим в суд дело о тех, кто дал приказ стрелять. По нашей версии - это экс-президент Янукович, экс-глава МВД Захарченко, экс-руководитель СБУ Якименко», - добавил Луценко.