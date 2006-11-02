Черновецкий объединил против себя Нашу Украину и БЮТ

Фракции «Наша Украина», БЮТ и депутатская группа Виталия Кличко в Киевском городском совете будут инициировать отмену повышения коммунальных тарифов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили руководители соответствующих фракций сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам В.КЛИЧКО, «ЧЕРНОВЕЦКИЙ сделал почти невозможное – объединил против себя «Нашу Украину» и БЮТ». Он заметил, что эти политические силы, а также его группа в Киевсовете выступали, и будут выступать против повышения коммунальных тарифов.

В свою очередь, лидер фракции БЮТ Татьяна МЕЛИХОВА сказала, что «мы хотим прекратить произвол в Киевгорсовете». Она подчеркнула, что три фракции осуждают повышение тарифов на коммунальные услуги, и напомнила, что в Киевсовете уже зарегистрированы проекты решений об отмене повышения тарифов. Т.МЕЛИХОВА напомнила, что, в соответствии с решением, квартплата повышается в 3,43 раза. В то же время она назвала популистским заявление мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о том, что повышенную плату за коммунальные услуги будут платить лишь богатые киевляне. По ее словам, после повышения тарифов все - и бедные, и богатые киевляне - должны будет уплатить 2 млрд. грн. В то же время, по ее словам, размер субсидий на компенсацию для бедных киевлян составляет лишь 100 млн. грн. «Люди не смогут нести такой груз», - сказала Т.МЕЛИХОВА.