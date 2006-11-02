Россия не собирается отдавать Украине крымские маяки

Россия не намерена подчиняться решению Севастопольского апелляционного хозяйственного суда о передаче Украине 22 навигационно-гидрографических объектов, которые сейчас используются Черноморским флотом РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Нет. Есть международные правила и договор, ратифицированный нашими парламентами, и здесь действуют законы международного права», - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Севастопольский апелляционный хозяйственный суд постановил изъять из незаконного владения Министерством обороны РФ маяки „Тарханкутский”, „Евпаторийский”, „Солодунов” (вблизи города Саки), „Ай-Тодорский”, а в целом - 22 навигационно-гидрографических объекта, расположенных на территории АРК.

18 сентября Министерство иностранных дел Украины информировало нотой российскую сторону об этом решении суда и ожидает неуклонного его выполнения в ближайшее время.