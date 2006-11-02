Порошенко видит в действиях Мороза злой умысел

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Петр ПОРОШЕНКО обвиняет председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА в торможении рассмотрения законопроектов, принятие которых необходимо для вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина".

По словам П.ПОРОШЕНКО, его комитет рассмотрел и подготовил семь законопроектов из пакета по ВТО. “Они на 100% готовы к рассмотрению, - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО, - но сегодня в повестке дня из них стоят только четыре”.

Он еще раз отметил, что остальные законопроекты должны непременно быть рассмотрены в ближайшее время. “За график повестки дня отвечает спикер и аппарат Верховной Рады. В свою очередь наш комитет сделал все возможное для того, чтобы эти законопроекты были подготовлены к рассмотрению. Для этого сегодня нужная только добрая воля председателя Верховной Рады”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

“Если остальные законопроекты не появятся завтра в повестке дня, я непосредственно буду обращаться к Александру МОРОЗУ с вопросом по этому поводу”, - пообещал народный депутат.

Как подчеркнул П.ПОРОШЕНКО, если завтра законопроекты не будут рассмотрены и приняты, всю следующую неделю они пролежат "под сукном" вместо того, чтобы парламентские комитеты готовили их ко второму чтению. “Мы теряем драгоценное время”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.