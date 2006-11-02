Шокин обвиняет Пискуна во лжи в кубе

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор ШОКИН не исключает, что бывший генпрокурор Святослав ПИСКУН пытался затормозить расследование дела журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве, комментируя интервью С.ПИСКУНА газете «Дело» от 31 октября 2006 года, в которой С.ПИСКУН, среди прочего, обвинял В.ШОКИНА в ненадлежащем подходе к расследованию резонансных уголовных дел.

«Я никогда не считал, что Святослав Михайлович любым способом хотел затормозить дело Гонгадзе, но сегодня, как версия, такая мысль иногда возникает», - сказал В.ШОКИН. Однако он четко не объяснил, какие предпосылки есть у него для того, чтобы так считать.

В то же время заместитель генпрокурора отметил, что 17 мая 2005 года С.ПИСКУН издал приказ, которым он перераспределял полномочия между своими заместителями. И этот приказ, по словам В.ШОКИНА, фактически лишал его, как руководителя главного следственного управления ГПУ, соответствующих полномочий. Впрочем, В.ШОКИН все равно должен был нести персональную ответственность за расследование резонансных дел. Таким образом, как отметил В.ШОКИН, «я понимаю этот приказ как попытку торможения дела Гонгадзе».

Также В.ШОКИН опроверг высказывание С.ПИСКУНА относительно того, что последний не был осведомлен о ходе расследования и состоянии резонансных уголовных дел. «Он (С.ПИСКУН - УНИАН) кривит душой, или попросту врет», - сказал В.ШОКИН, добавив при этом, что обо всех значительных решениях и резонансных событиях «он знал».

В частности, как объяснил заместитель генпрокурора, в соответствии с положением о прокуратуре, именно генпрокурор должен быть осведомлен о возбуждении уголовного дела, которое имеет общественное значение, а остальные фигуранты дела - в ходе расследования. «Генеральный прокурор и лично ПИСКУН знал все до мельчайших подробностей», - отметил он.

Кроме того, В.ШОКИН заметил, что соответствующие решения по резонансным уголовным делам обсуждались коллегиально в Генпрокуратуре, и в случае неувязки с позицией членов аппарата коллегии, генпрокурор должен был принимать свое решение.

«Любые заявления, что он (С.ПИСКУН - УНИАН) не знал, был удивлен – это полная ерунда», еще раз отметил В.ШОКИН, добавив, что «не мог чего-то не знать генпрокурор, что делается в Генеральной прокуратуре по любым направлениям работы».

Кроме того, В.ШОКИН опроверг слова С.ПИСКУНА в интервью газете о том, что якобы он (В.ШОКИН) дважды пытался снять его с должности генпрокурора. «Это полная ложь. Ложь в кубе», - заметил В.ШОКИН.

Свое высказывание он аргументировал тем, что именно С.ПИСКУН, когда был во второй раз назначен генпрокурором, пригласил его (В.ШОКИНА) на должность своего заместителя.

В.ШОКИН также сказал, что когда 17 мая 2005 года С.Пискун издал вышеупомянутый приказ, он, ознакомившись с ним и понимая, что лишен соответствующих полномочий как руководитель ГПУ, написал на имя С.ПИСКУНА рапорт. Последний, по его словам, ознакомившись с этим рапортом, три часа 18 мая “уговаривал” его остаться, пригласив для этой беседы еще 3-х сотрудников Генпрокуратуры. “В результате я согласился, что останусь, но при условии, что он вернет те полномочия, которые были», - вспомнил заместитель генпрокурора. С.ПИСКУН, как отметил В.ШОКИН, согласился с этим и издал другой приказ, но под тем же номером, что и предыдущий, и датирован именно тем числом, что и предыдущий.

На вопрос журналистов, что было с первым приказом, В.ШОКИН ответил, что его не отменили, «его пошли и забрали в управлениях и отделах», поскольку сотрудники прокуратуры с этим приказом уже были ознакомлены.

Кроме того, В.ШОКИН опроверг и заявление С.ПИСКУНА о том, что якобы он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и относительно расследования дела об отравлении Виктора ЮЩЕНКО. «Я никогда за все время этого дела в руках не держал, решение никакое никогда не принимал», - сказал он.

В заключение В.ШОКИН сказал, что «после всех его (С.ПИСКУНА – УНИАН) заявлений, выступлений, я не имею никакого желания с ним общаться», эти его заявления «чашу переполнили и мое терпение, моя корректность лично к нему – С.ПИСКУНУ - исчерпана».