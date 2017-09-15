Власти Каталонии дали старт кампании за независимость от Испании

Каталонская власть дала официальный старт кампании за независимость от Испании. О начале кампании было объявлено вечером в четверг, 14 сентября, во время корриды в городе Таррагона. Ранее о присоединении к кампании объявила мэр Барселоны. Она подчеркнула, что референдум о независимости состоится в крупнейшем каталонском городе, как сообщает DW.

Как сообщалось, каталонская прокуратура предписала полиции изымать ящики для голосования и другие предметы, которые могут быть использованы для проведения референдума. В ответ глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал оставить полицию в покое. 11 сентября, он пообещал, что несмотря на противодействие со стороны Мадрида референдум о независимости все равно состоится. Также были возбуждены дела против 712-ти глав муниципалитетов в Каталонии.

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Региональная каталонская власть назначила референдум о независимости на 1 октября 2017 года. Однако испанское правительство категорически отвергает возможность его проведения и называет референдум незаконным. Прокуратура открыла дело в отношении членов каталонского правительства, обвинив их в гражданском неповиновении, злоупотреблении властью и нецелевом использовании бюджетных средств. По этим обвинениям им грозит до восьми лет тюремного заключения.

Так же Конституционный суд Испании приостановил действие второго закона, принятого парламентом Каталонии 6 сентября, в котором были очерчены правовые рамки для провозглашения независимости региона. 8 сентября КС Испании приостановил действие первого закона, который предусматривает проведение 1 октября референдума о независимости Каталонии.