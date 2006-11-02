Павловского не пускают в Украину, потому что он перешел границу

Министерство иностранных дел Украины выражает удивление квалификацией российской стороной запрета на въезд в Украину председателя Фонда эффективной политики Глеба ПАВЛОВСКОГО как недружественной акции.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД, «решение компетентных органов Украины базировалось исключительно на конкретных фактах деятельности господина ПАВЛОВСКОГО и его „вклада” в развитие дружеских отношений между Россией и Украиной. Господин ПАВЛОВСКИЙ перешел ту границу, которая отделяет политическое консультирование от вмешательства во внутренние дела иностранного государства».

«МИД РФ больше чем кому либо должно быть известно о деятельности господина ПАВЛОВСКОГО, которая идет вразрез с усилиями сторон по созданию атмосферы доверия и взаимопонимания, что, кстати, продемонстрировал визит в Украину председателя Совета Министров РФ Михаила ФРАДКОВА», отмечается в комментарии.

«Не можем также согласиться с тем, что международно признанные нормы по защите национальной безопасности определяются российской стороной как „порочная практика”. Хотелось бы узнать, как квалифицируется российской стороной практика предоставления убежища гражданам Украины, которые нарушили закон, против которых возбуждены уголовные дела и которые находятся в розыске? Кстати, исходя из гуманитарных соображений, господину ПАВЛОВСКОМУ был разрешен въезд в Украину сроком на одни сутки для решения семейных проблем, о чем МИД РФ почему-то не вспомнило», говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 25 октября Министерство иностранных дел России выразило удивление в связи с запретом на въезд в Украину председателю Фонда эффективной политики Г.ПАВЛОВСКОМУ.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, в министерстве подтвердили, что 25 октября по прибытию в Одессу Г.ПАВЛОВСКОГО не пропустили на украинскую территорию. "Российской стороне понадобилось вмешательство на высоком уровне для урегулирования этого вопроса", сообщает пресс-служба.

Однако уже после этого пресс-секретарь Службы безопасности Украины сообщила, что Г.ПАВЛОВСКОМУ, в соответствии с решением от июля 2006 года, запрещен въезд на территорию Украины на протяжении пяти лет в связи с деятельностью, “противоречащей национальным интересам Украины".

МИД России расценивает это "как недружественную акцию, которая идет вразрез с обоюдными усилиями по созданию атмосферы доверия и взаимопонимания в российско-украинских отношениях". МИД РФ также выразило "удивление продолжающейся порочной практикой запрета на въезд на территорию Украины российским гражданам".

«Обращаем внимание, что украинская сторона до сих пор не ответила на наше предложение отказаться во взаимных интересах от подобных запрещающих мер, которые вызывают законное возмущение общественного мнения. Рассчитываем, что украинские власти, в конце концов, примут правильное решение», - отмечает российское МИД.