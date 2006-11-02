Дальнейшая судьба Зварича решена на 92%

Отправленный вчера в отставку с должности министра юстиции Роман ЗВАРИЧ может быть назначен постоянным представителем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Верховной Раде.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник, близкий к Р.ЗВАРИЧУ.

«Этот вопрос на сегодня решен на 92%», - сказал собеседник агентства.

Собеседник также добавил, что с юридической точки зрения вполне возможно, чтобы постоянный представитель Президента в парламенте не был народным депутатом.