Дальнейшая судьба Зварича решена на 92%
12:09, 02 ноября 2006Политика
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Экс-министр может вернуться в парламент
Отправленный вчера в отставку с должности министра юстиции Роман ЗВАРИЧ может быть назначен постоянным представителем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Верховной Раде.
Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник, близкий к Р.ЗВАРИЧУ.
«Этот вопрос на сегодня решен на 92%», - сказал собеседник агентства.
Собеседник также добавил, что с юридической точки зрения вполне возможно, чтобы постоянный представитель Президента в парламенте не был народным депутатом.
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