Лавринович и Богуцкий обнародовали декларации о доходах

Новоназначенный министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ в 2005 году получил более 320 тыс. грн. прибыли, а новый министр культуры и туризма Украины Юрий БОГУЦКИЙ – 216 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют декларации министров о доходах, копии которых обнародовала на своем сайте “Украинская правда”.

Министр юстиции Александр Лавринович

Согласно данным деклараций, А.ЛАВРИНОВИЧ получил в 2005 году более 320 тыс. грн. прибыли, из которых 149 тыс. грн. – зарплата, 95 тыс. грн. - прибыли от отчуждения ценных бумаг, 75 тыс. грн. - дивиденды, проценты, роялти.

Семья А.ЛАВРИНОВИЧА (жена и младший сын) заработала 592 тыс. грн., из которых 476 тыс. грн. – прибыль от независимой профессиональной деятельности, а 53 тыс. грн. – дивиденды.

По информации УП, супруга нового министра юстиции Светлана работает главным консультантом в обществе с ограниченной ответственностью "Право". Сын Виталий, 1983 года рождения, учится в Киевском институте международных отношений. Старший сын, чьи доходы не отображены в декларации, также окончил КИМО и сейчас работает в международной аудиторской компании "Артур и Андерсен".

Кроме того, ЛАВРИНОВИЧ и семья имеют 4750 и 100 квадратных метров земли, жилой дом на 654 метра и квартиру на 135,5 метров.

В гараже на 24 метра стоят два автомобиля – “Тойота” и “Мицубиши”.

На счетах А.ЛАВРИНОВИЧА и его семьи - 760 тысяч гривен.

Ю.БОГУЦКИЙ, проработав в аппарате Верховной Рады Украины, получил 216 тыс. грн. прибыли. Из них 147 тыс. грн. - зарплата, а 36 тыс. грн. – материальная помощь.

Еще профессор Ю.БОГУЦКИЙ получил стипендию, отмечает “Украинская правда”, - в Академии искусств ему выплатили почти 32 тыс. грн.

Министр культуры и туризма Юрий Богуцкий

Семья нового министра (жена и дочь) в 2005 году имели 5,5 тыс. грн. прибыли, то есть - 450 грн. в месяц.

Земельных наделов у министра культуры нет. На него записана квартира на 83 метра и садовый дом (45 метров).

У семьи есть также мини-дом на 20 метров и квартира в 130 метров, а также Тойота RAV-4.

На банковских счетах у Ю.БОГУЦКОГО средств нет.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Верховная Рада Украины отправила в отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма Игоря ЛИХОВОГО, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”. Сразу же на эти должности были назначены, соответственно, А.ЛАВРИНОВИЧ и Ю.БОГУЦКИЙ.