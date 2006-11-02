Верховная Рада рекомендует Кабмину отстранить Луценко от работы

Верховная Рада Украины образовала временную следственную комиссию по проверке фактов коррупции и злоупотребления служебным положением в Министерстве внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «Об образовании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных лиц Министерства внутренних дел Украины, изложенных в статье «Другая милиция» газеты «2000» от 8 сентября 2006 года» проголосовало 235 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Постановлением предлагается Кабинету министров отстранить на время работы комиссии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО от исполнения обязанностей министра.

За предложение председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА снять этот пункт из проекта постановления проголосовало только 127 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Срок работы комиссии – два месяца.

Председателем комиссии назначен народный депутат Владимир СИВКОВИЧ.

Как отметил автор постановления, народный депутат от Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ, основанием для создания комиссии послужила статья в газете «2000», в которой изложены факты о системном, масштабном злоупотреблении служебным положением, а также коррупционных действиях со стороны высоких должностных лиц МВД, а также его областных подразделов. По его словам, первая статья была посвящена Одесскому управлению МВД.

Е.КУШНАРЁВ отметил, что в течение двух месяцев в газете «2000» было опубликовано 19 материалов в развитие этой темы. По его словам, в этих материалах приведено большое количество аналогичных фактов системных злоупотреблений служебным положением и коррупционных деяний. «В частности, речь идет о назначении на высокие должности в системе МВД людей, которые себя скомпрометировали, при этом речь идет о возможности взяток при таких служебных назначениях; речь идет об отсутствии реакций на многочисленные обращения граждан на произвол работников милиции; речь идет о незаконных освобождениях от должностей; речь идет о незаконном обороте наркотиков, который контролируется работниками органов внутренних дел; незаконном хранении огнестрельного оружия; схемах контрабандного ввоза и легализации автотранспорта в Украине; незаконной продажа объектов, собственности и земельных участков, которые принадлежат системы МВД… и можно продолжать этот перечень», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Он подчеркнул, что в целом факты изложены по 9 областным управлениям внутренних дел, по центральному аппарату органов внутренних дел на транспорте. По словам депутата, в этих публикациях упоминаются в связи со злоупотреблениями и коррупционными деяниями фамилии 73 высокопоставленных работников органов внутренних дел. «Поэтому мы считаем, что сегодня существует еще больше оснований для создания такой специальной следственной комиссии», - сказал Е.КУШНАРЁВ.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ заявил, что на заседании комитета принято решение о переносе рассмотрения данного вопроса. Он отметил, что есть нарушение Регламента ВР, поскольку состав представителей от фракции «Наша Украина», которые входят в эту комиссию, не совпадает со списком представителей для участия в комиссии, которые были предложены лидером фракции «Наша Украина» Романом БЕССМЕРТНЫМ. По его словам, комитет решил, что для выяснения данного вопроса необходимо перенести рассмотрение вопроса и принятие решения относительно создания этой комиссии.

В.СТРЕТОВИЧ заявил, что также комитет решил предложить парламенту исключить из проекта постановления пункт об обращении в Кабинет Министров Украины относительно отстранения министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения обязанностей на время проверки ВСК фактов злоупотреблений. Он отметил, что согласно законодательству Украины действует презумпция невиновности и поэтому нет оснований отстранять Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения его обязанностей.

В.СТРЕТОВИЧ также сообщил, что 10 октября Генеральная прокуратура завершила проверку фактов, изложенных в публикациях газеты «2000», и проинформировала об этом комитет.