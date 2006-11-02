Ирина Геращенко назначена президентом УНИАН

Президентом Информационного агентства УНИАН назначена Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в четверг генеральный директор агентства Олег НАЛИВАЙКО представил коллективу президента агентства. Как объяснил он, акционеры УНИАН внедрили новую должность в структуре менеджмента.

Комментируя свое назначение, И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что видит своей главной целью – “усиление структуры, расширение и увеличение круга подписчиков, запуск серии новых информационных продуктов, новых проектов, а также выведения УНИАН на лидерские позиции в украинском информационном пространстве”.

По словам президента агентства, она “применит свой профессиональный опыт для укрепления позиций агентства в условиях роста конкуренции в медиа-сфере, чтобы подписчики УНИАН почувствовали новое высокое качество”.

“Я рада опять вернуться в журналистский цех, – сказала она, напомнив, что всегда руководствуется в своей профессиональной деятельности принципами “свободы слова, беспристрастия, незаангажированности информации, высоких журналистских стандартов и профессионализма”.

И.ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что никаких кадровых изменений, в частности и в менеджменте агентства, не будет. “Мы будем работать единой командой”, – сказала она.

Справка УНИАН. Ирина ГЕРАЩЕНКО – по специальности журналист, до 2001 года работала ведущим комментатором, завотделом политики телеканала “Интер”; в 2002–2004 годах – пресс-секретарем лидера оппозиции Виктора ЮЩЕНКА; с 2005-го – по сентябрь 2006 года – пресс-секретарем Президента Украины.