Ахметов и Тарута произвели сильное впечатление на немецкого посла

Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в Украине Райнхард ШЕФЕРС уверен, что объединит усилия Рината АХМЕТОВА и Сергея ТАРУТЫ для укрепления украинско-немецкого сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сообщил вчера в Донецке на встрече с журналистами.

"Я постараюсь сделать все, чтобы привлечь и одного, и другого к усилению сотрудничества между нашими странами", - сказал Р. ШЕФЕРС. При этом он выразил убежденность в успехе: "Я полагаю, что это мне удастся".

По словам посла, во время своего двухдневного визита в Донецк он имел встречу с Р.АХМЕТОВЫМ и С.ТАРУТОЙ, и они произвели на него "сильное впечатление".

"АХМЕТОВ – это впечатляющая личность… АХМЕТОВ и ТАРУТА – люди разного склада, но ТАРУТА также произвел сильное впечатление", - сказал Р.ШЕФЕРС.

На просьбу журналистов рассказать, о чем он говорил с Р.АХМЕТОВЫМ, посол дипломатично ответил, что речь шла "по большей части о футболе".

"Я не могу раскрыть вам детали нашего разговора… Разговор касался по большей части футбола, но были затронуты и политические темы", - заключил посол.

Справка УНИАН. Р.АХМЕТОВ – народный депутат Украины (Партия регионов); президент ЗАО "Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк)". собственник корпорации «Систем Кэпитал Менеджмент».

С.ТАРУТА - председатель Совета директоров корпорации «Индустриальный союз Донбасса».