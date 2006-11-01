Черновецкий заявляет, что Тимошенко хочет сломить его дух

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО с помощью фракции БЮТ в Киевсовете хочет сломить его дух как всенародно избранного мэра. Об этом говорится в заявлении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО и депутата Киевского горсовета Михаила БРОДСКОГО в организации блокирования трибуны во время вчерашней сессии Киевсовета.

«Хулиганскими выхватками в Киевсовете 31 октября 2006 года на протяжении всего периода работы сессии руководили лично БРОДСКИЙ и ТИМОШЕНКО - из центрального офиса БЮТ. Ее целью было сломить мой дух как всенародно избранного мэра, чтобы сместить меня с должности в интересах БРОДСКОГО и начать контроль за денежными потоками для наполнения, как мне кажется, своих карманов...”, - отмечает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в своем заявлении. Он также считает, что депутатов фракции БЮТ, многие из которых шли во власть ради идеи, использовали партийные руководители с целью достижения власти и личного обогащения.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает подробнее рассказать об этом на завтрашней пресс-конференции.

Кроме того, он настаивает на том, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО приняла участие в теледебатах на телеканале «Интер», сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА. «Я не обращаю внимания на голословные заявления Юлии Владимировны, а отказ от теледебатов считаю политическим популизмом. Думаю, что политик такого ранга не может тратить время на лишние дискуссии: он или принимает приглашение, или отказывается», - уверен столичный мэр.

Как сообщал УНИАН, вчера во время сессии Киевсовета фракция БЮТ при поддержке фракции “Нашей Украины” и депутатской группы Виталия Кличко дважды блокировали трибуну, настаивая на учете их предложений, касающихся бюджета и регламента голосования.