Лобовое столкновение поездов в Мексике: 100 пассажиров ранены

Свыше 100 человек пострадали в результате лобового столкновения двух пригородных поездов возле мексиканской столицы города Мехико.

Как передает ИТАР-ТАСС, с места происшествия эвакуированы более 170 человек, большинство из которых находились в состоянии шока. Они перевезены на машинах скорой помощи в ближайшие больницы. Сообщений о погибших нет.

По словам одного из пострадавших, поезд останавливался два раза в туннеле, и во время второй вынужденной остановки и произошло столкновение, сообщают местные радиостанции. Начато расследование причин катастрофы.