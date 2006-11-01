Украинская власть становится все менее прозрачной (опрос)

Общественное мнение и экспертные оценки свидетельствуют, что с начала лета уровень прозрачности украинской власти сохраняет тенденцию к снижению.

Таковы данные, полученные проектом “УНИАН – Прозрачная власть” в рамках ежемесячных опросов четырех фокус-групп общественного сектора.

В октябре интегрированный индекс УНИАН, который определяет Уровень прозрачности центральных институтов власти в Украине, составлял 3,9 балла по 10-балльной шкале.

Напомним, что в сентябре этот показатель был на уровне 3,81 балла, в августе - 3,78 балла, в июле - 4,075 балла, в июне - 4,9 балла.

Для определения интегрированного индекса открытости центральных органов власти опрашиваются четыре фокус-группы:

Индекс-1 определяют эксперты - экономисты, политологи, социологи, работники аналитических центров, то есть люди, которые профессионально работают с информацией об органах власти, контактируют со структурами власти непосредственно, следовательно, могут оценить степень их открытости, ответственности и подотчетности обществу;

Индекс-2 определяется как среднеарифметическое всех оценок, данных членами фокус-группы журналистов на основании четырех критериев: оперативность и объективность информирования СМИ пресс-службой ведомства; прозрачность и демократичность для СМИ условий аккредитации; доступность для СМИ руководителей ведомства и его специалистов; системность информирования СМИ, а через них – подотчетность общественности (наличие регулярных брифингов, организация посещений ведомства журналистами и тому подобное);

Индекс-3 определяется как среднеарифметическое всех оценок во время заочного электронного голосования посетителей сайта УНИАН;

Индекс-4 определяется по результатам ежемесячного опроса Социологической службой УНИАН более 1500 киевлян.

Интегрированный индекс открытости центральных органов власти определялся с помощью всех четырех индексов-оценок по формуле: Инд.-интегр. = (Инд.-1 х 1,2 + Инд.-2 х 1,1 + Инд.-3 х 1,0 + Инд.-4 х 1,0):4. То есть, коэффициенты повышают значение оценок экспертов (в 1,2 раза, то есть на 20%) и журналистов (в 1,1 раза, то есть на 10%), по сравнению с более субъективными оценками прохожих и пользователей Интернет.

Интегрированный индекс “УНИАН – Прозрачная власть” определяет ежемесячно. Также по вышеописанной методике ежемесячно определяется Уровень прозрачности центральных институтов власти в Украине.

В октябре оценки (по 10-балльной шкале) оказались следующими:

Верховная Рада Украины – 4,91 балла;

Президент Украины и Секретариат Президента – 4,13;

Национальный банк Украины – 3,97;

Кабинет Министров Украины – 3,47;

Совет национальной безопасности и обороны Украины – 3,31.

В то же время, Интегрированный индекс прозрачности министерств и центральных органов власти со специальным статусом в октябре составлял (по уровню его снижения):

Министерство иностранных дел – 5,48;

Министерство обороны – 5,14;

Министерство внутренних дел – 4,89;

Министерство здравоохранения – 4,4;

Министерство юстиции – 4,21;

Пенсионный фонд – 4,08;

Фонд государственного имущества – 3,96;

Министерство экономики – 3,87;

Антимонопольный комитет – 3,74;

Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку – 3,47;

Министерство финансов – 3,17;

Государственная таможенная служба – 3,13;

Министерство охраны окружающей среды – 3,1;

Государственная налоговая администрация – 3,02;

Министерство топлива и энергетики – 2,91.

Относительно оценок центральных структур власти стоит отметить, что они отображают тенденцию, которая сохраняется на протяжении всего периода исследований. Так, парламент традиционно получал самую высокую оценку на протяжении пяти месяцев (исключением стал сентябрь, когда большее количество баллов за прозрачность получил Национальный банк Украины, а парламент занял второе место).

Тенденции наблюдаются и в Интегрированном индексе прозрачности министерств и центральных органов власти со специальным статусом. В частности, самое высокое количество баллов традиционно получают Министерство иностранных дел (в октябре – 5,48), Министерство обороны (5,14), Министерство внутренних дел (4,89) и Министерство юстиции (4,21), а самое низкое - Государственная налоговая администрация (3,02), Министерство топлива и энергетики (2,91) и Государственная таможенная служба (3,13).

Подробнее с октябрьскими данными можно ознакомиться на странице “Прозрачная власть” (выпуск №5).