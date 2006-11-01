Папиев рекомендует Януковичу уволить 5 губернаторов

Министерство труда и социальной политики рекомендует правительству уволить пять председателей областных государственных администраций из-за роста долгов по зарплате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с министром труда и социальной политики Михаилом ПАПИЕВЫМ.

М.ПАПИЕВ проинформировал главу правительства об итогах заседания коллегии министерства, которое состоялось 27 октября. Главная тема коллегии – состояние выполнения поручения премьер-министра относительно ликвидации задолженности по выплате заработной платы на экономически активных предприятиях. По словам руководителя Министерства труда и социальной политики, с начала работы нового состава правительства задолженность по выплате зарплаты на экономически активных предприятиях сократилась с 1 млрд. 89 млн. грн. - до 960 млн. грн.

М.ПАПИЕВ сообщил премьер-министру о предложении коллегии министерства вынести на рассмотрение правительства вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания на своих должностях пяти председателей областных государственных администраций в связи с существенным ростом задолженности по зарплате на предприятиях этих регионов. Это касается руководителей Закарпатской (Олега ГАВАШИ - УНИАН), Ивано-Франковской (Романа ТКАЧА - УНИАН), Кировоградской (Вадима ЧЕРНЫША - УНИАН), Николаевской (Александра САДЫКОВА - УНИАН) и Харьковской (Арсена АВАКОВА - УНИАН) облгосадминистраций.

Во время беседы также речь шла о деятельности Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приведшие к потери трудоспособности. По словам М.ПАПИЕВА, сегодня регрессные выплаты гражданам, которые получили инвалидность на производстве, финансируются своевременно и в полном объеме.

Министр сообщил, что за январь-сентябрь 2006 года 814 тысячам граждан начислена заработная плата, меньше минимальной, а 2 миллиона 800 тысяч работников получили зарплату ниже прожиточного минимума.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что приоритетом деятельности правительства в 2007 году станет преодоление бедности среди работающих граждан.

В связи с этим премьер-министр поручил Государственной инспекции труда вместе с правоохранительными органами привлечь к ответственности владельцев и руководителей предприятий, на которых грубо нарушаются нормы об оплате труда. В частности, это касается тех предприятий, где заработная плата ниже установленного законодательством прожиточного минимума.