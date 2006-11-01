Наша Украина просит не тянуть кота за хвост

Политическая партия “Народный Союз Наша Украина” настаивает на завершении процедуры отставки всех министров-“нашеукраинцев” и требует от правительства и коалиции окончательного решения этого вопроса.

Об этом говорится в заявлении «Нашей Украины» относительно отставки министров, обнародованном на сайте партии.

В документе отмечается, что сегодня, впервые при новых конституционных условиях, было принято решение о политической отставке министров. “Наша Украина” отмечает, что министры покидают правительство как представители оппозиционной политической силы, принявшей решение о недопустимости их пребывания на должностях в Кабинете Министров, сформированном так называемой “антикризисной коалицией”.

Причины такого решения “Нашей Украины” и соответствующего шага министров, которые доказали свою профессиональность, являются четкими и понятными. Правительство и так званая “антикризисная коалиция” системно нарушают Универсал национального единства, который стал политической основой формирования нынешнего состава Кабинета Министров.

По мнению членов “Нашей Украины”, практическая политика действующего правительства является антисоциальной и антинародной: предложенный проект бюджета на 2007 год направлен против всех слоев населения – молодежи, пенсионеров, военнослужащих, а также малого и среднего бизнеса. “Особенно позорным является возрождение теневых схем в свободных экономических зонах, что позволит “вымыть” из бюджета около 12 млрд. грн., фактическое снижение минимальной заработной платы на фоне запланированных показателей инфляции и тотального роста стоимости коммунальных платежей в 3-4 раза”, - отмечается в заявлении.

Члены партии считают, что действующее правительство также пытается ревизовать внешний курс Украины, поставив под сомнение национальные интересы Украины – прежде всего европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. “Непрозрачные переговоры в газовой сфере, которые привели к повышению цены на газ до 130 дол., затягивание вступления Украины в ВТО и намеки о продолжении сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины – еще одни важные черты, которые характеризуют нынешнюю антигосударственную политику так называемой “антикризисной коалиции””, - подчеркивают они.

“Наша Украина” как оппозиционная сила отмечает, что в таких условиях она не несет и не может нести политической ответственности за деятельность этого правительства, работа которого направлена на ухудшение жизни людей и создание перманентных кризисов. Поэтому, “Наша Украина” настаивает на завершении процедуры отставки всех министров-“нашеукраинцев” и требует от правительства и коалиции окончательного решения данного вопроса.

“Наша Украина” выражает своим однопартийцам и единомышленникам – Роману ЗВАРИЧУ, Игорю ЛИХОВОМУ, Юрию ПОЛЯЧЕНКО и Юрию ПАВЛЕНКО – поддержку и благодарность за государственническую позицию, профессионализм, самоотверженный труд на должностях министров, проявленную политическую ответственность и мужество.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма Игоря ЛИХОВОГО, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”. Сразу же на эти должности были назначены Александр ЛАВРИНОВИЧ и Юрий БОГУЦКИЙ.

В то же время ВР перенесла рассмотрение заявлений об отставке еще двух министров от “Нашей Украины” - здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО и по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Как объяснил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, сегодня правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.