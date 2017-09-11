Порошенко: Саакашвили за полтора месяца с момента лишения гражданства Украины не обжаловал это решение в суде

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили и его представители за полтора месяца не обжаловали решение о лишении его гражданства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по развитию сельской медицины сегодня в Киеве.

«26 июля я издал указ, прекратил гражданство господина Саакашвили на основании представления органа центральной исполнительной власти - Государственной миграционной службы», - напомнил Порошенко.

По словам главы государства, Саакашвили при получении гражданства подал в миграционную службу сфальсифицированные и недостоверные данные.

По словам Порошенко, президент в таких случаях не может принять никакого другого решения, потому что это была бы преступное бездействие.

«В любом правовом государстве человек имеет право обжаловать любые нормативные акты в административном суде, в данном случае - в Высшем административном суде, и я как президент, безусловно, исполню любое решение суда. Не нравится решение украинских судов – есть Европейский суд по правам человека - это правовая плоскость. Прошло более полутора месяца - никто в суд не подавал", - сказал глава государства.

Также Порошенко отметил, что в суд также не обращались представители Саакашвили.

Справка УНИАН. 27 июля в Администрации президента заявили, что Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, отметил, что у него только одно гражданство - украинское.

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Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять" свое гражданство в суде.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.