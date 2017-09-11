Сторонникам Саакашвили грозит до 15 лет за избиение пограничников – Слободян

Сторонникам экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили грозит до 15 лет заключения согласно вменяемой статье 348. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян, пишет ТСН.

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"348 статья нанесение телесных повреждений военнослужащим при исполнении служебных обязанностей. Эта статья при дополнительных отягчающих обстоятельствах может тянуть до 15 лет", - рассказывает Слободян.

Как сообщал УНИАН ранее, во время охраны общественного порядка возле пункта пропуска «Шегени», по предварительным данным, получили телесные повреждении более 10 правоохранителей: из них 5 – сотрудники патрульной полиции. 6 – бойцы полка полиции особого назначения.