Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не будет в оппозиции к правительству после отставки министров от «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Президент не будет в оппозиции к правительству, поскольку речь идет об органе, который был сформирован парламентом», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что отношения Президента и правительства будут строиться исключительно на положениях Конституции и законодательства Украины.

Президент также отметил, что на сегодняшний день его не все устраивает в правительстве. В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он твердо будет стоять в «правовой плоскости» и не допустит ревизии ни статуса Президента, ни статуса какого-либо другого государственного органа власти в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР приняла отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма Игоря ЛИХОВОГО, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”. Сразу же на эти должности были назначены Александр ЛАВРИНОВИЧ и Юрий БОГУЦКИЙ.

В то же время ВР перенесла рассмотрение заявлений об отставке министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО и министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Как объяснил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, сегодня правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.