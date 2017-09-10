Саакашвили и Тимошенко ушли на совещание с юристами, поезд задерживают на 20 минут

14:33, 10 сентября 2017
Политика
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Предположительно Саакашвили будет подавать заявление в полицию в связи с тем, что его не пускают на территорию Украины.

Правоохранители с

Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пошли на совещание с юристами для того, чтобы решить, что им делать дальше.

Поезд, в котором находится Саакашвили уже на 20 минут задерживается, согласно распоряжению «Укрзализныци».

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При этом стало известно, что предположительно Саакашвили будет подавать заявление в полицию в связи с тем, что его не пускают на территорию Украины.

Сейчас из пункта пропуска «Краковец» уезжают правоохранители и направляются на станцию «Мостиская 2».

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