Саакашвили и Тимошенко ушли на совещание с юристами, поезд задерживают на 20 минут
14:33, 10 сентября 2017Политика
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Предположительно Саакашвили будет подавать заявление в полицию в связи с тем, что его не пускают на территорию Украины.
Правоохранители из "Краковца" направляются на станцию «Мостиская 2» / фото Егор Фирсов
Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пошли на совещание с юристами для того, чтобы решить, что им делать дальше.
Поезд, в котором находится Саакашвили уже на 20 минут задерживается, согласно распоряжению «Укрзализныци».
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При этом стало известно, что предположительно Саакашвили будет подавать заявление в полицию в связи с тем, что его не пускают на территорию Украины.
Сейчас из пункта пропуска «Краковец» уезжают правоохранители и направляются на станцию «Мостиская 2».
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