Кресло министра культуры занял Богуцкий

Верховная Рада Украины назначила Юрия БОГУЦКОГО министром культуры и туризма.

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Ю.БОГУЦКОГО проголосовали 246 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Справка УНИАН. Ю.БОГУЦКИЙ родился в 1952 году в Херсонской области. Закончил Киевский государственный институт культуры, по специальности - режиссер театрального коллектива. Возглавлял Министерство культуры с 4 августа по 7 декабря 1999 г., а также с 30 мая 2001 г. по 3 февраля 2005 г. Ю.БОГУЦКИЙ – профессор, кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Украины.