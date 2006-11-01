Кресло министра культуры занял Богуцкий
14:09, 01 ноября 2006Политика
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"За" проголосовали 246 нардепов
Верховная Рада Украины назначила Юрия БОГУЦКОГО министром культуры и туризма.
Как передает корреспондент УНИАН, за назначение Ю.БОГУЦКОГО проголосовали 246 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Справка УНИАН. Ю.БОГУЦКИЙ родился в 1952 году в Херсонской области. Закончил Киевский государственный институт культуры, по специальности - режиссер театрального коллектива. Возглавлял Министерство культуры с 4 августа по 7 декабря 1999 г., а также с 30 мая 2001 г. по 3 февраля 2005 г. Ю.БОГУЦКИЙ – профессор, кандидат философских наук, заслуженный деятель искусств Украины.
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