Министом юстиции назначен Лавринович

Верховная Рада Украины назначила Александра ЛАВРИНОВИЧА министром юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за назначение А.ЛАВРИНОВИЧА проголосовали 246 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

50-летний А.ЛАВРИНОВИЧ родился у г. Овруч, Житомирской области. Имеет два высших образования – физика и юриста. Кандидат технических и юридических наук. Избирался народным депутатом Украины второго, третьего и четвертого созывов. Занимал должность министра юстиции Украины с мая 2002 по февраль 2005 гг.