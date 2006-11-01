Министом юстиции назначен Лавринович
14:01, 01 ноября 2006Политика
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"За" проголосовали 246 из 438 народных депутатов
Верховная Рада Украины назначила Александра ЛАВРИНОВИЧА министром юстиции.
Как передает корреспондент УНИАН, за назначение А.ЛАВРИНОВИЧА проголосовали 246 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
50-летний А.ЛАВРИНОВИЧ родился у г. Овруч, Житомирской области. Имеет два высших образования – физика и юриста. Кандидат технических и юридических наук. Избирался народным депутатом Украины второго, третьего и четвертого созывов. Занимал должность министра юстиции Украины с мая 2002 по февраль 2005 гг.
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