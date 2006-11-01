Верховная Рада отправила в отставку двух министров

Верховная Рада приняла отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма Игоря ЛИХОВОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” отставку Р.ЗВАРИЧА проголосовали 247 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, “за” отставку И.ЛИХОВОГО – 246.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что "Наша Украина" переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

19 октября министры от "Нашей Украины" - Юрий ПОЛЯЧЕНКО, Юрий ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Игорь ЛИХОВЫЙ зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

Р.ЗВАРИЧ был назначен министром юстиции Украины 4 августа 2006 г. И.ЛИХОВЫЙ занимал должность министра культуры и туризма Украины с 5 октября 2005 г.