Ющенко не хочет быть капитаном корабля без порта приписки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще раз подчеркивает важность европейского выбора для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Убежден – это не красивая теория. Я хочу каждый раз, апеллируя к нации, сказать: те стандарты, по которым живет Европа, это на сегодня лучшие стандарты», - сказал Президент. Он также подчеркнул, что Украина даже географически находится не просто в Европе, но является центром Европы.

"Как добитися членства в ЕС, если об этом не заботиться? Если не сказать, что это наша стратегия, то это будет логика поведения как у корабля, который не знает порта приписки, .... куда ветер – туда и погнало", - указал Ющенко.

При этом Президент отметил необходимость вести постоянную полемику в обществе относительно европейского выбора.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что европейский выбор не означает ухудшения отношений Украины с восточными соседями.

«Европейская политика не является политикой против кого-то», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил, что понимает, почему далеко не все на сегодня воспринимают европейские ценности. «Страна привыкла жить в колонии много лет, свободное мышление еще мало у кого есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент отметил, что надо с уважением относиться к разным точкам зрения, которые есть в обществе. С другой стороны В.ЮЩЕНКО отметил, что страна должна избирать свой стратегический курс уже сейчас.