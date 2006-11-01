Ющенко не хочет быть капитаном корабля без порта приписки
Президент общается с журналистами
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще раз подчеркивает важность европейского выбора для Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.
«Убежден – это не красивая теория. Я хочу каждый раз, апеллируя к нации, сказать: те стандарты, по которым живет Европа, это на сегодня лучшие стандарты», - сказал Президент. Он также подчеркнул, что Украина даже географически находится не просто в Европе, но является центром Европы.
"Как добитися членства в ЕС, если об этом не заботиться? Если не сказать, что это наша стратегия, то это будет логика поведения как у корабля, который не знает порта приписки, .... куда ветер – туда и погнало", - указал Ющенко.
При этом Президент отметил необходимость вести постоянную полемику в обществе относительно европейского выбора.
В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что европейский выбор не означает ухудшения отношений Украины с восточными соседями.
«Европейская политика не является политикой против кого-то», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также отметил, что понимает, почему далеко не все на сегодня воспринимают европейские ценности. «Страна привыкла жить в колонии много лет, свободное мышление еще мало у кого есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.
В то же время Президент отметил, что надо с уважением относиться к разным точкам зрения, которые есть в обществе. С другой стороны В.ЮЩЕНКО отметил, что страна должна избирать свой стратегический курс уже сейчас.