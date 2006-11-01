Янукович прибыл в парламент

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с премьером в сессионный зал зашли министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр культуры и туризма Игорь ЛИХОВОЙ и министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО.

Вопрос об их отставке должен был рассматриваться еще 10 минут назад - в 13.30.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос о министрах от блока „Наша Украина”, которые ранее подали заявления об отставке. Это - министр юстиции Роман ЗВАРИЧ, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО, министр культуры Игорь ЛИХОВОЙ.

Председатель ВР Александр МОРОЗ на заседании парламента отметил, что на сегодняшний день четкая процедура отставки министров не выписана, поэтому во время принятия в парламенте соответствующих решений желательно было бы присутствие премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА.

А.МОРОЗ сказал, что к 13.30 должно закончиться заседание правительства, и тогда премьер придет в парламент, и можно будет окончательно определиться с отставкой министров, которые пришли в правительство от фракции «Наша Украина».