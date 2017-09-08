Фракция БПП отпраздновала начало политического сезона в резиденции "Залесье" (фото, видео)

12:05, 08 сентября 2017
Политика
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Нардепы из фракции БПП отпраздновали открытие политического сезона в государственной резиденции "Залесье". Неформальное собрание также посетил Порошенко.

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Кроме депутатов фракции на неформальном собрании были президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко и министры фракции БПП, мэр Киева Виталий Кличко, сообщили "Украинской правде" источники, которые присутствовали на мероприятии.

"В основном выступление президента касалось начала политического сезона. Говорил немного о международных делах, о децентрализации, о важности мажоритарщиков", - сообщил один собеседник.

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"Ничего особенного. Было мотивационное выступление президента и неформальная беседа с ним. Было неформальное общение с премьером, генпрокурором", - отметил еще один собеседник.

"Луценко шутил, что пришел без представлений", - говорит другой участник вечеринки.

Как добавляет ТСН, народные избранники съезжались в резиденцию не только на своих авто, но и централизованно - автобусом. Чтобы чиновникам было спокойно, их охраняли несколько автобусов с правоохранителями.

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Теги: #бпп собралось залесье#нефоррмальная встреча бпп