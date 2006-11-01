В Верховной Раде ждут Януковича

Верховная Рада Украины будет рассматривать вопрос об отставке министров в 13.30.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сообщил, что это связано с тем, что сейчас проходит заседание Кабинета министров Украины.

По его словам, на сегодняшний день четкая процедура отставки министров не выписана, поэтому во время принятия в парламенте соответствующих решений желательно было бы присутствие при этом премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.МОРОЗ сказал, что к 13.30 должно закончиться заседание правительства, и тогда премьер придет в парламент, и можно будет окончательно определиться с отставкой министров, которые пришли в правительство от фракции «Наша Украина».