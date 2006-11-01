Глава ЦИК Ярослав Давыдович даст пресс-конференцию

13-40 - Пресс-конференция главы Центральной избирательной комиссии Я. Давыдовича, которая состоится в рамках Международной научно-практичной конференции “Выборы-20065: Опыт. Проблемы. Перспективы”. Организатор конференции - Центральная избирательная комиссия при содействии Агентства США по международному развитию (при участии Проекта „Содействие организации выборов в Украине”) и Координатора проектов ОБСЕ в Украине (ул. Госпитальная, 4, гостиница „Русь”). Нужна аккредитация. Телефоны: 256-81-72, 286-80-71. Аккредитация представителей СМИ до 10-00 1 ноября.