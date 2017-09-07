Порошенко анонсировал появление закона о украинском языке в сфере услуг

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует законопроект о гарантиях полноправного присутствия украинского языка в сфере услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Последовательно наполняем конкретным содержанием государственный статус украинского языка. Первые результаты квотирования украинского языка на радио, спасибо за поддержку, мы уже слышим эти результаты. Как это сработает на телевидении - также вскоре увидим», - заявил он.

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«На очереди - проект, который гарантирует украинскому языку полноправное присутствие в сфере услуг. Он должен установить баланс между государственным языком и принципом «клиент всегда прав», - добавил глава государства.

«Заботясь об украинском языке, который «империя» веками пыталась уничтожить, мы как европейское государство оставляем широкое пространство для культурного и информационного продукта на крымскотатарском, русском и других языках. А в сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться и вмешиваться никогда не будет», - подчеркнул Порошенко.