Регионы обвиняют Гриценко в ”дерибане” имущества армии

Народный депутат из фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ требует на этой пленарной неделе заслушать отчет министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО о ситуации с приватизацией имущества в Вооруженных Силах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КИСЕЛЕВ сказал сегодня, выступая с парламентской трибуны.

По его словам, общественность Севастополя, Балаклавы, Феодосии обеспокоены ситуацией, сложившейся с имуществом в Вооруженных Силах: «с дерибаном имущества в Вооруженных Силах - речь идет о Ялтинском военном санатории и т.д.».

Потому С.КИСЕЛЕВ внес предложение на этой неделе заслушать отчет А.ГРИЦЕНКО, разобраться с этими вопросами и, в том числе, о покупке имущества Минобороны. «А главное - почему в украинской армии нет порядка и почему в мирное время в армии гибнут наши дети», - подчеркнул народный депутат.

С таким же требованием выступила и другой член фракции Партии регионов Людмила КИРИЧЕНКО. С трибуны парламента она призвала генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО в сжатые сроки провести проверку соблюдения требований законодательства при отчуждении объектов Министерства обороны. По ее словам, сегодня происходит «массовое отчуждение имущества Министерства обороны вне всяких законов и контроля со стороны государства и общества». Л.КИРИЧЕНКО заявила, что особенно эта тенденция получила распространение в последние два года.

По словам Л.КИРИЧЕНКО, у нее есть информация, что в Министерстве обороны «разработаны разные схемы распродажи имущества». Она отметила, что речь идет о домостроительных комбинатах, санаториях, ремонтных заводах, которые переходят в частные руки «путем фиктивного банкротства, со списанием имущества».

Л.КИРИЧЕНКО привела ряд примеров и, в частности, заявила, что в Балаклаве в частные руки перешел ремонтный завод. Также, по ее словам, «по личному указанию министра обороны Украины было распродано 80% военного санатория «Ялтинский»». Депутат считает, что в Министерстве обороны задействована схема «списания имущества, а затем его продажа за бесценок».