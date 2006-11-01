Янукович попросил Зварича выйти за дверь

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от министров дисциплинированного поведения на заседаниях правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на заседании правительства премьер сделал замечание министру юстиции Украины Роману ЗВАРИЧУ, когда тот говорил по телефону.

«Роман Михайлович, выйдите, поговорите, пожалуйста, там, за дверью. И телефон оставляйте там, как и все. Я об этом уже говорил. Вы еще наговоритесь», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, во время предыдущего заседания правительства В.ЯНУКОВИЧ сделал замечание министру иностранных дел Украины Борису ТАРАСЮКУ из-за того, что тот улыбался.