Окружной админсуд Киева взялся за иск о запрете "Партии регионов"

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины. Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, о чем говорилось в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов".

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"Судебное заседание назначено на 6 декабря", - добавили в суде.