Окружной админсуд Киева взялся за иск о запрете "Партии регионов"
20:06, 06 сентября 2017Политика
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Истец просит суд обязать Минюст подать иск о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию.
Окружной админсуд Киева просят обязать Минюст подать иск о запрете "Партии регионов" / фото alder.pp.ua/
Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины. Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, о чем говорилось в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов".
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"Судебное заседание назначено на 6 декабря", - добавили в суде.
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