Ющенко не позволил Януковичу контролировать милицию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинета Министров №1383 от 4 октября 2006 года «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Украины».

Об этом идет речь в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

Президент считает, что утвержденное указанным постановлением Положение не согласуется с нормами Конституции и законов Украины, актов Президента Украины.

Положением определено, в частности, что начальники, первые заместители и заместители начальников главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе, управлений и отделов Министерства на транспорте, руководители структурных подразделений МВД, ректоры и проректоры высших учебных заведений МВД, командиры бригад внутренних войск назначаются на должности и освобождаются от должностей по согласованию с премьер-министром Украины. Тем самым Президент Украины отстранен от участия в решении вопросов, связанных с реализацией главой государства конституционных полномочий по обеспечению национальной безопасности, руководства в этой сфере и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Как говорится в указе, решение данного вопроса таким образом не отвечает части второй статьи 102, пунктам 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, а также утвержденному Указом Президента Украины от 17 октября 2000 года №1138 Положению о Министерстве внутренних дел Украины, которое является действующим в части, не противоречащей Конституции Украины, и которым в части третьей статьи 113 Конституции Украины должен руководствоваться Кабинет Министров Украины, в том числе и во время издания актов.

Нормы Положения относительно согласования министром внутренних дел с премьер-министром Украины представлений, которые вносятся Президенту Украины, о назначении на должности и освобождении от должностей высшего командования внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, присвоения специальных званий высшего начальствующего состава органов внутренних дел, высших военных званий военнослужащим внутренних войск не отвечают пунктам 17 и 24 части первой статьи 106 Конституции Украины, статьи 6 Закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе», пункта 20 Положения о прохождении воинской службы лицами офицерского состава, прапорщиками (мичманами) Вооруженных Сил Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 7 ноября 2001 года №1053, согласно которым такие представления вносятся руководителем соответствующего воинского формирования без какого-либо согласования с другими лицами.

В.ЮЩЕНКО считает, что указанные нормы Положения не согласуются с конституционно определенным статусом премьер-министра Украины (часть пятая статьи 114 Конституции Украины).