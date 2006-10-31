Мороз ”доволен, что была острая дискуссия”

Сегодня в Верховной Раде состоялось «убедительное голосование» по проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», сказал журналистам Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, этот проект бюджета более «прогрессивный и более эффективный», чем бюджеты 2005 и 2006 гг.

По словам А.МОРОЗА, приятно то, что над проектом бюджета работали и парламентские комитеты, и рабочая группа, и фракции Верховной Рады конструктивно. «Я доволен, что была острая дискуссия», - отметил он.

Председатель ВР выразил надежду, что все замечания и выводы, которые были предложены парламентом, правительство учтет. Он напомнил, что впервые принимается бюджет в условиях новой Конституции, когда существует парламентская коалиция и работает сформированное ею правительство.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». «за» проголосовали 256 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Из фракции БЮТ «за» проголосовали 8 депутатов, из фракции Партии регионов – 185, из «Нашей Украины» – 11, СПУ – 28, КПУ – 21, внефракционные – 3.

Во втором чтении проект госбюджета должен быть рассмотрен не позже 20 ноября.