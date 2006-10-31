Возле посольства Украины в Москве сожгли чучело Ющенко

10 активистов движения "Россия молодая", проводящие во вторник акцию у посольства Украины в Москве, подбежали к зданию, установили чучело из сена с надписью "Ющенко" и при помощи файера его подожгли.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-секретаря движения Александра Калугина.

По его информации, охрана посольства попыталась задержать активистов, но они разбежались.

Калугин также добавил, что одну-две минуты спустя охранники близлежащей гимназии задержали одного человека, который, по его словам, не имеет никакого отношения к движению.

"Украинская правда"