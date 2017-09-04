САП и НАБУ отказались закрыть дело Мартыненко - СМИ

11:47, 04 сентября 2017
Политика
7

Правоохранители отказались закрывать дело против Мартыненко.

Дело против Мартыненко не закрыли / Фото УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро отказались закрывать дело против бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Об этом изданию INSIDER сообщил источник в НАБУ.

“Нет оснований для закрытия дела”, - уточнил собеседник.

Читайте такжеНАБУ уже полгода затягивает передачу в суд "дела Мартыненко" из-за отсутствия доказательств – экс-нардеп

Как сообщал УНИАН, 21 августа защита экс-депутата Николая Мартыненко обратилась к НАБУ и САП относительно закрытия уголовного производства по так называемому "делу "Энергоатома", где он фигурирует.

В частности, адвокаты предоставили соответствующее ходатайство и результаты независимой экспертизы, в которой указывается, что размер экономической выгоды НАЭК "Энергоатом" по результатам исполнения контрактов с чешской компанией "Шкода" составил более 21 млн гривень.

При этом адвокат считает "маловероятным" закрытие уголовного производства по инициативе самого НАБУ за отсутствием события преступления".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Дело экс-нардепа Николая Мартыненко
Теги: #расследование против Мартыненко#дело против Мартыненко