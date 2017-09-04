САП и НАБУ отказались закрыть дело Мартыненко - СМИ
Правоохранители отказались закрывать дело против Мартыненко.
Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро отказались закрывать дело против бывшего народного депутата Николая Мартыненко.
Об этом изданию INSIDER сообщил источник в НАБУ.
“Нет оснований для закрытия дела”, - уточнил собеседник.
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Как сообщал УНИАН, 21 августа защита экс-депутата Николая Мартыненко обратилась к НАБУ и САП относительно закрытия уголовного производства по так называемому "делу "Энергоатома", где он фигурирует.
В частности, адвокаты предоставили соответствующее ходатайство и результаты независимой экспертизы, в которой указывается, что размер экономической выгоды НАЭК "Энергоатом" по результатам исполнения контрактов с чешской компанией "Шкода" составил более 21 млн гривень.
При этом адвокат считает "маловероятным" закрытие уголовного производства по инициативе самого НАБУ за отсутствием события преступления".