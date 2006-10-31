БЮТ и Регионы блокировали трибуну ВР

Трибуну Верховной Рады блокировали депутаты из фракций БЮТ и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, блокирование началось после того, как выступила лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Перед этим ее фракция обратилась в парламент с просьбой, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО как лидер оппозиции получила 10 минут для выступления. Верховная Рада не поддержала это предложение. «За» проголосовало 184 народных депутата из 435, зарегистрированных в зале.

Тогда Ю.ТИМОШЕНКО было предоставлено слово как представителю фракции БЮТ. Она выступала 3 минуты.

После этого депутат от БЮТ Левко ЛУКЬЯНЕНКО предложил отдать свои 3 минуты Ю.ТИМОШЕНКО.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ сказал, что Ю.ТИМОШЕНКО сможет продолжить свое выступление вместо Л.ЛУКЬЯНЕНКО тогда, когда будут выступать народные депутаты.

Сейчас выступают представители фракций, затем должны были выступать представители комитетов ВР и только после этого – выступления народных депутатов Украины.

Народные депутаты из фракции БЮТ после слов А.МОРОЗА заблокировали трибуну парламента. С другой стороны к трибуне подошли представители фракции Партии регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО продолжает выступать, поскольку ей передали свое время для выступления представители двух комитетов ВР от БЮТ Юрий СЕРБИН и Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО продолжила свое выступление со слов, что в Верховной Раде при председательстве А.МОРОЗА началась «диктатура».

Трибуна парламента разблокирована, работа продолжается. Депутаты рассматривают проект государственного бюджета на 2007 год.