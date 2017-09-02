РФ официально не сообщала, где живет Янукович - ГПУ
До избрания меры пресечения Януковичу, неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий.
До избрания меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
"На сегодня в официальный способ от правоохранительных органов Российской Федерации мы не получили ответа о месте проживания на территории России бывшего президента. Эти данные проживания в Ростове на Дону... они поступили в прокуратуру от адвокатов. Мы неоднократно направляли ходатайства в РФ... Уведомление об отказе в экстрадиции мы получили, а по месту жительства просто не получили ответа по этим вопросам. Юридических последствий это не понесет, если бы в отношении него была избрана мера пресечения, например, с пребыванием под домашним арестом, а он соответственно не проживал по указанному адресу – это имело бы юридическое последствие. А так это может указывать лишь на неправдивость данных его защитников", - отметил он.
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Накануне СМИ сообщили, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович живет на даче в подмосковном элитном поселке Баковка. По данным издания, это здание является домом приемов «Русичи» при МВД РФ.