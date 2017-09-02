РФ официально не сообщала, где живет Янукович - ГПУ

До избрания меры пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодня в официальный способ от правоохранительных органов Российской Федерации мы не получили ответа о месте проживания на территории России бывшего президента. Эти данные проживания в Ростове на Дону... они поступили в прокуратуру от адвокатов. Мы неоднократно направляли ходатайства в РФ... Уведомление об отказе в экстрадиции мы получили, а по месту жительства просто не получили ответа по этим вопросам. Юридических последствий это не понесет, если бы в отношении него была избрана мера пресечения, например, с пребыванием под домашним арестом, а он соответственно не проживал по указанному адресу – это имело бы юридическое последствие. А так это может указывать лишь на неправдивость данных его защитников", - отметил он.

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Накануне СМИ сообщили, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович живет на даче в подмосковном элитном поселке Баковка. По данным издания, это здание является домом приемов «Русичи» при МВД РФ.