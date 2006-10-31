Верховная Рада таки рассмотрит отставку Луценко

Профильный комитет Верховной Рады завтра вынесет на голосование в сессионный зал парламента заявление министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО об отставке, несмотря на то, что он его отозвал.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Виктор ТИХОНОВ.

По его словам, сегодня утром состоялось заседание комитета, на котором присутствовали все министры, которые написали заявления об отставке. «Комитет удовлетворил их просьбы и завтра этот вопрос будет рассматриваться (в парламенте)», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что никто, кроме Ю.ЛУЦЕНКО, не отзывал своего заявления, но все равно комитет «принял решение обратиться в Верховную Раду с тем, чтобы она пригласила ЛУЦЕНКО дать отчет о своей деятельности с последующим освобождением его от должности, а также обратиться к премьер-министру, чтобы он дал представление на его увольнение».

В.ТИХОНОВ сообщил, что в ходе обсуждения вопроса практически все члены комитета высказались по этому поводу «по всем (министрам) прошло спокойно, а по ЛУЦЕНКО выступил каждый и каждый привел пример по негативной работе, и я не мог не поставить на голосование этот вопрос».

В.ТИХОНОВ также не исключил, что до завтрашнего дня некоторые министры могут отказаться от своих заявлений об отставке. Он отметил, что перед заседанием комитета во время бесед с министрами он пришел к такому выводу.

В то же время, как сообщил УНИАН министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, министры могут отозвать свои заявления только в случае, если будет соответствующее решение фракции, партии, блока «Наша Украина» и решение Президента Украины. Он заметил, что пока встреча с Президентом не планируется.

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО сказал журналистам, что готов отчитываться в парламенте в любое время. По его убеждению, его отчет будет воспринят положительно и он не будет иметь негативных последствий, на которые надеются инициаторы отчета.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в секретариате Верховной Рады были зарегистрированы заявления об отставке министров от блока «Наша Украина»: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министра культуры Игоря ЛИХОВОГО, а также заявление от министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО (Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером).

В тот же день Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что отозвал свое заявление об отставке с должности министра внутренних дел Украины “в связи с достигнутым консенсусным решением Президента Украины, председателя ВР и премьер-министра”.