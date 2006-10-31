Янукович избрал китайскую ориентацию?

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что для Украины отношения с Китаем являются приоритетными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на встрече с председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного Совета Китайской Народной Республики ЦЗЯ Цинлинем.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что дружба между китайским и украинским народами является хорошим фундаментом для строительства торгово-экономических отношений между двумя странами.

Премьер-министр также отметил, что для Украины очень важно углубление политического диалога и взаимодействие на международной арене. В.ЯНУКОВИЧ убежден, что реализация совместных проектов двух стран еще впереди и их ждет большое будущее.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что китайская делегация получит ответы на все интересующие вопросы.

Он также подчеркнул, что «история украинско-китайских отношений насчитывает много веков, в этой истории никогда не было ничего плохого».