Заместителя мэра Ирпеня Михальченко подозревают в ряде уголовных правонарушений

Сегодня, 1 сентября, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений заместителю Ирпенского городского председателя Лидии Михальченко.

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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, ее подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенные в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

В частности установлено, что подозреваемая совместно с Ирпенским городским головой, его первым заместителем и другими установленными следствием лицами создали преступную организацию с целью незаконного завладения денежными средствами местного бюджета города Ирпень.

Согласно материалам следствия, злоумышленники разработали четкий план, согласно которому создавали и оформляли различные субъекты предпринимательской деятельности, а затем от имени Ирпенского городского совета заключали договоры подряда на выполнение работ.

"В частности, подозреваемая осуществляла поиск объектов преступных посягательств, заключала договоры и принимала якобы выполненные работы, управляя работой финансового управления, инициировала внесение изменений в бюджет города Ирпеня и годового плана закупок, обеспечивала оплату по договорам, совместно с другими участниками организации подбирала субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющих строительство, получала от членов преступной организации часть прибыли от незаконной деятельности в виде денежных средств", - говорится в сообщении.

Например, в прокуратуре сообщили, что Михальченко в октябре 2016 года от имени исполнительного комитета Ирпенского городского совета Киевской области подписала договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту дороги с тротуаром. Согласно указанному договору, работы должны были быть выполнены до конца 2016 года, однако по состоянию на июнь текущего года работы фактически не выполнены.

"Своей незаконной деятельностью руководство города Ирпеня нанесло ущерб местному бюджету на десятки миллионов гривен", - добавили правоохранители.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее прокуратура сообщила о подозрении мэру Ирпеня. По версии прокуратуры, Карплюк в 2011 году, находясь на должности директора ООО «Сарафан», умышленно нарушил требования правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.