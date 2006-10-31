Депутаты Киевсовета наконец уселись

Депутаты от фракции БЮТ в Киевском городском совете достигли договоренности с председательствующим на заседании Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ относительно размещения в зале во время пленарных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам депутат от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

«Остановились на среднем варианте – между тем, который предлагали мы, и который предлагал согласительный совет. На сегодняшний день вся фракция БЮТ будет сидеть вместе. Это будет один из боковых секторов. Это не совсем правильно, но и не совсем неправильно, как это планировалось. То есть, какой-то компромисс нашли», - сказал депутат.

В отношении других фракций А.БРИГИНЕЦ сказал, что не знает, как они будут размещаться в зале.

В начале заседания сессии Киевсовета свое неудовлетворение по поводу предложенных мест выразила фракция СПУ. При этом депутаты-социалисты заявили, что будут работать, но попросили этот вопрос решить.

Фракция БЮТ в Киевсовете, по словам А.БРИГИНЦА, сегодня будет требовать голосовать по вопросам, которые она предлагала на предыдущей сессии, то есть относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в частности, не повышать их до уровня, который больше действующего в 3-3,5 раза. Также БЮТ заявляет, что не будет голосовать по земельным вопросам и вопросам собственности, а их, как отметил А.БРИГИНЕЦ, сегодня в повестке дня 95%.

Позицию БЮТ, по словам депутата, поддержат также частично «Наша Украина», частично депутатская группа Виталия КЛИЧКО и ряд депутатов из других фракций.

В то же время, как будет проходить голосование по этим вопросам, А.БРИГИНЕЦ не знает.

Как сообщал УНИАН, на сессии Киевсовета 26 октября произошли столкновения между депутатами, поскольку представители БЮТ были против предложенного горизонтального (а не вертикального, как раньше) размещения в сессионном зале.

В результате было объявлено о проведении согласительного совещания с руководителями фракций и достигнута договоренность, что сессия объявит перерыв сразу после утверждения повестки дня и заслушивания депутатских запросов и заявлений.