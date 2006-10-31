Верховная Рада начала рассмотрение госбюджета-2007

Верховная Рада Украины начала рассмотрение проекта Закона «О государственном бюджете Украины на 2007 год».

Как сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, согласно регламенту ВР, этот вопрос будет рассматриваться 2 часа. Он отметил, что председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета будет докладывать 15 минут, а 10 минут будет отвечать на вопросы, затем по 10 минут будет длиться выступление первого вице-премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и его ответы на вопросы. Также 10 минут будет выступать председатель Счетной палаты Украины. Час будет обсуждаться бюджет представителями комитетов, фракций и народными депутатами Украины. А.МОРОЗ отметил, что потом будет заключительное слово представителей правительства и Верховной Рады Украины.

А.МОРОЗ отметил, что над проектом бюджета на следующий год в комитетах и фракциях парламента «работали как никогда конструктивно». На обращение фракции БЮТ перенести рассмотрение этого вопроса, А.МОРОЗ ответил, что БЮТ должен быть последователен, поскольку раньше фракция заявляла о необходимости рассмотрения проекта не позже 20 октября. А.МОРОЗ отметил, что бюджет нужно рассматривать не политизированно. Он не исключает, что в случае, если Верховная Рада признает проект несовершенным, возможно принятие решения о повторном первом чтении проекта бюджета на следующий год.