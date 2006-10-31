Завтра ”помаранчевых” министров отправят в отставку?

Завтра на рассмотрение Верховной Рады Украины будет вынесен вопрос об отставке министров, которые были избраны в правительство по квоте фракции «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, коалиция поддержит решение об отставке министров. Она отметила, что не может дальше продолжаться ситуация, когда «министры и не работают, и не отвечают, но занимают должности».

«Коалиция не может позволить себе делать все, чтобы правительство было ослаблено из-за определенных позиций определенных министров», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

На вопрос, возможно, что ли рассмотрение этого вопроса будет отложено, если «Наша Украина» начнет переговоры о создании широкой коалиции, Р.БОГАТЫРЕВА ответила, что отставка все равно будет, поскольку «за ночь ничего не произойдет».

По ее словам, «Наша Украина» не готова сегодня даже «идеологически сформулировать, что она хотела бы видеть». «Они в отчаянии и не знают, куда даже будут дальше двигаться сами», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Анатолий МАТВИЕНКО (“Наша Украина”) подтвердил, что сегодня комитет удовлетворил просьбу министров об отставке. По его словам, в такой ситуации этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Он отметил, что сегодня было срочно собрано в девять часов заседания комитета по этому вопросу.

Как заявил А.МАТВИЕНКО, «происходит игра»: с одной стороны, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет что, будет вести переговоры с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по данному вопросу, а с другой - «его фракция педалирует рассмотрение этого вопроса».

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что "Наша Украина" переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

19 октября министры от "Нашей Украины" - Юрий ПОЛЯЧЕНКО, Юрий ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Игорь ЛИХОВЫЙ зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.