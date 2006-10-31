Мороз советует депутатам выбирать выражения

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ просит депутатов осторожнее высказываться о «преступлениях власти» и не применять пренебрежительные названия к антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, реагируя на выступление одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА.

По словам А.МОРОЗА, А.ТУРЧИНОВ говорил о терроре в Украине, о том, что власть потакает убийствам, но «у ТУРЧИНОВА была прекрасная возможность продемонстрировать силу и порядочность власти, когда он был руководителем Службы безопасности Украины. Я что-то не припоминаю примеров, которые бы свидетельствовали о таких последствиях, поэтому давайте не бросать камни в чужой огород, а смотреть сперва в свой».

В то же время А.МОРОЗ подтвердил, что парламент проголосует за создание временной следственной комиссии, о которой говорит БЮТ, которая расследовала бы деятельность посредников на современном энергорынке и пагубные последствия их деятельности.

Кроме того, Председатель ВР попросил не использовать во время выступлений обидчивые дефиниции наподобие «так называемая антикризисная коалиция». «Она названа в соответствии с Конституцией и регламентом «антикризисная коалиция», она сформировала Кабинет Министров, в который входят, кстати, и представители фракции, которая выступала сегодня с критикой так называемой коалиции («Наша Украина» выступила с заявлением, в котором критиковала проект государственного бюджета на 2006 год - УНИАН), но вы должны иметь в виду, что она создана в соответствии с Конституцией и будет работать в соответствии с Конституцией и будет гарантировать стабильность власти в Украине», - заявил А.МОРОЗ, добавив, что депутаты должны быть корректнее в своих высказываниях.

Перед этим А.ТУРЧИНОВ заявил с парламентской трибуны, что сегодня в Украине развязан криминальный террор против БЮТ. Он напомнил преступления против представителей блока 26-27 октября (убийство члена Донецкого областного отделения БЮТ Геннадия Быстрякова и покушение на львовского депутата БЮТ Романа ФЕДИШИНА – УНИАН). «Избиение, угрозы в отношении наших депутатов, особенно на местном уровне, становятся нормой», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что ни одно заказное убийство в Украине до сих пор не раскрыто. «Вместо серьезной работы, вместо борьбы против криминалитета проходят пустые пресс-конференции наших силовиков, где мы слышим пустую болтовню, ложь и бессмыслицу», - сказал он, повторив требование БЮТ немедленно заслушать в Верховной Раде министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Также А.ТУРЧИНОВ констатировал, что власть в Украине не способна защитить своих граждан. «Более того, мы вынуждены констатировать, что власть потакает убийцам и криминалитету», - заявил он, добавив, что сегодня у власти находится криминалитет. В подтверждение своих слов А.ТУРЧИНОВ рассказал о признании министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО в прямом эфире телеканала «1+1», что он, «работая в должности главы НАК «Нафтогаз Украины», фактически представлял полукриминальную структуру «РосУкрЭнерго» в переговорах с собственной структурой”. А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что в прямом эфире был признан факт “страшной коррупции и преступления”. При этом А.ТУРЧИНОВ добавил, что вместо наказания люди получают должности министров, поэтому фракция требует проголосовать за создание следственной комиссии, которая расследовала бы деятельность посредников на современном энергорынке и пагубные последствия их деятельности.