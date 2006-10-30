Азаров: мы найдем общий язык

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что все требования Президента Украины, касающиеся социальных гарантий в проекте Госбюджета на 2007 год, будут учтены в процессе его подготовки ко второму чтению.

"Мы договорились, что мы найдем общий язык в процессе подготовки проекта ко второму чтению", - сказал Н.АЗАРОВ в эфире телеканала “1+1”, отметив, что лично обсуждал с Виктором ЮЩЕНКО этот вопрос.

Он также опроверг информацию о том, что в проекте госбюджета значительно сокращены расходы на социальное обеспечение граждан.

"Ни о каком сокращении социальных гарантий в бюджете 2007 года речь не идет. Президент обратил наше внимание на ряд вопросов, связанных, например, с функционированием свободных экономических зон, с налоговой составляющей бюджета", - сказал Н.АЗАРОВ.

Министр также отметил, что в проекте госбюджета предусмотрено увеличение финансирования местных бюджетов.

Кроме того, Н.АЗАРОВ опроверг мнение, что в проекте госбюджета значительные преференции предусмотрены для восточных регионов Украины.

"Это абсолютная бессмыслица – разговоры, что какие-то регионы получат преимущества. Все виды субвенций выписаны детально в законопроекте, и каждый регион будет получать столько, сколько это необходимо", - сказал он.

Н.АЗАРОВ также заверил, что финансы, выделяемые регионам, не будут распределяться в ручном режиме.

"Я хочу отбросить эти предположения... Отличие этого бюджета в том, что... начиная с 2007 никакого ручного распределения не будет", - цитирует Н.АЗАРОВА “Украинская правда”.