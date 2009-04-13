Томенко считает, что Нашу Украину можно реанимировать

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что при согласии Президента Украины на досрочные президентские и парламентские выборы “Наша Украина” может быть реанимирована как будущий блок Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Теоретически “Наша Украина” как проект будущего блока Виктора ЮЩЕНКО, может реанимироваться. Это связано с согласием Президента на одновременные парламентские и президентские выборы», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что В.ЮЩЕНКО мечтает стать лидером небольшой, но собственной парламентской фракции. Н.ТОМЕНКО допускает, что команда Президента убедила В.ЮЩЕНКО, что такой его блок может набрать от 7 до 12% голосов избирателей. «Поэтому новый формат “Нашей Украины” может возобновиться, начнет работать, и уже сейчас очень многие молодые и активные председатели областных госадминистраций перебегают из “Единого центра” в эту новую партию Президента», - сказал он.

При этом, по информации Н.ТОМЕНКО, такой проект Президента финансируют «украинские олигархи».