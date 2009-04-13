Лидер фракции НУ-НС просит ВР срочно преодолеть вето Президента

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН просит профильные комитеты ускорить рассмотрение предложений Президента к законопроектам, которые касаются полномочий Конституционного Суда и экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на заседании Согласительного совета.

Он заметил, что заседание комитетов можно было бы провести в среду, чтобы сообщить Секретариат Президента и главу государства о дне рассмотрения Верховной Радой заветированных законопроектов.

Вопрос о необходимости рассмотрения настоящих документов поднял лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николай МАРТЫНЕНКО.

Он напомнил, что законопроект, касающийся экспорта электроэнергии, ВР приняла более чем 400 голосами. Н.МАРТЫНЕНКО заметил, что Президент не обратил на это внимание, и все его замечания имеют исключительно лоббистский характер.

«Потому я предлагаю срочно вносить эти законопроекты в повестку дня и преодолевать вето», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент применил вето к принятому 19 марта Верховной Радой закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий Конституционного Суда Украины, особенностей производства в делах по конституционным обращениям и недопущение злоупотреблений правом на конституционное представление».

Данным законом предусмотрено совершенствование правового регулирования деятельности Конституционного Суда Украины.

В частности, предусмотрено определить форму и содержание обращения ВР о даче заключения Конституционным Судом Украины о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об отстранении Президента Украины с поста в порядке импичмента, сроков открытия конституционного производства по данной процедуре.

10 апреля Президент возвратил со своими предложениями в парламент принятый ВР 19 марта закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии».