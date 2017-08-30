ВС Украины вошли в Топ-30 лучших армий мира - Минобороны
Первое место заняла армия США, второе — РФ.
Международная компания Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, в этом году поместила Украину на 30-е место (между Швецией и Мьянмой).
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства обороны Украины.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что первое место заняла армия США, второе - РФ.
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В сообщении сказано, что в первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Рейтинг лучших армий мира состоял из 133 стран.
В Минобороны объяснили, что для создания рейтинга компания Global Firepower провела комплексное исследование, в ходе которого учитывала более 50 факторов. При этом страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы, а также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.
«По сравнению со странами-соседями Украина заняла третье место - после РФ и Польши (19-е место)», - говорится в сообщении.